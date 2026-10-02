Câmara Municipal homenageia personalidades com o Título de Cidadão Taboanense

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou na noite de quarta-feira, dia 30 de setembro, a sessão solene de entrega do Título de Cidadão Taboanense. Ao todo, 31 personalidades foram homenageadas: 26 indicadas individualmente pelos 13 vereadores e outras cinco escolhidas pelo colegiado da Casa.

A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu mais de 400 pessoas ao longo do evento, entre familiares dos homenageados, autoridades, convidados e moradores.

A cerimônia teve início com a composição da mesa de trabalhos e, em seguida, com a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Taboão da Serra. A interpretação ficou a cargo da cantora taboanense Luisa Martins, que participou do The Voice Kids Brasil em 2020.

Uma das novidades desta edição foi a escolha de cinco homenageados pelo colegiado da Câmara Municipal, além dos dois nomes indicados individualmente por cada vereador.

Receberam a homenagem o superintendente do Shopping Taboão, Carlos Roberto Silva Santos; a promotora de Justiça Dra. Letícia Rosa Ravacci; o promotor de Justiça Dr. Evelton David Conti Isoppo; a delegada titular do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, Dra. Lyvia Roberta Saporito; e o empresário Cláudio Luiz Zaffari, CEO do Grupo Zaffari, responsável pelo Cestto Atacadista. Ele foi representado por Jodimar Luis Zaffari.

O presidente da Câmara Municipal, Carlinhos do Leme, destacou a importância da novidade na escolha dos homenageados. “A escolha pelo colegiado permite que a Câmara Municipal reconheça também pessoas que têm uma contribuição importante para Taboão da Serra e que representam diferentes setores da nossa sociedade. São nomes que receberam o apoio conjunto dos vereadores, o que dá um significado especial à homenagem”, afirmou.

Vereadores entregam títulos aos indicados

Após as homenagens definidas pelo colegiado, teve início a entrega dos títulos indicados individualmente pelos parlamentares.

Pela vereadora Professora Najara Costa, receberam a homenagem o deputado federal Orlando Silva e Geraldo Magela Boaventura. Anderson Nóbrega homenageou o pastor Levi Libarino e Juliana D’Agostini. Os indicados de Carlinhos do Leme foram Bruno Araújo de Almeida e Robson Renato Vieira Goulart.

Celso Gallo indicou Welington Aparecido Alfredo, o Welington Formiga, prefeito de Cotia, e Valdelino Zottis. Dídio Conceição escolheu Eliano Manoel de Souza e a vice-prefeita Érica Teixeira Franquini. Donizete homenageou Antônio Carlos Ricardo, o Major, e Roberta Motta.

Pela vereadora Joice Silva, os escolhidos foram Leonildes Alves dos Santos Ermenegildo, o Lelo, e Emerson de Paula Escarmanhan, o Bilu. Marcos Paulo indicou os pastores William Martins Lima e André Felipe Santos da Silva. Nezito homenageou Leandro Soares Celari e Filipe Silva Lemos.

Os indicados do vereador Enfermeiro Rodney foram Edmilson Santos de Jesus e Janly Oliveira. Dr. Ronaldo Onishi escolheu Eliane de Sousa Alves Machado, a deputada Ely Santos, e Afonso Lopes Rodrigues, da Padaria Rainha do Taboão. Wanderley Bressan indicou Marcia Regina Braz Costa Pereira, representada pela filha, a Dra. Alexandra B.C.Pereira de Mattos e Geraldo Aristides Rufino, esse representado pela esposa, Marlene Matias Rufino.

O prefeito Engenheiro Daniel não participou da cerimônia em razão de compromisso previamente agendado. O vereador Sandro Ayres também não pôde comparecer. Os dois homenageados indicados pelo parlamentar, Luís Marcelo Borgatto e Marcelo Campos, receberão os títulos em outra oportunidade.

Além dos homenageados de Sandro Ayres, Valdelino Zottis, indicado por Celso Gallo e Ely Santos, indicada por Dr. Ronaldo Onishi, não puderam comparecer à solenidade e receberão a homenagem em outra oportunidade.

Carlinhos do Leme avaliou positivamente a sessão solene e ressaltou a participação do público e dos familiares dos homenageados.

“Foi uma noite muito bonita para Taboão da Serra. Tivemos o plenário cheio, famílias acompanhando esse momento e mais de 400 pessoas passando pela Câmara Municipal durante a solenidade. Mais do que entregar um título, tivemos a oportunidade de conhecer e reconhecer histórias de pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade em diferentes áreas. A Câmara Municipal fica muito feliz em proporcionar esse encontro e prestar, em nome da população, uma homenagem tão importante”, afirmou o presidente.

O Título de Cidadão Taboanense é a maior honraria concedida pelo município e reconhece pessoas que, mesmo nascidas em outras cidades, construíram uma relação com Taboão da Serra e contribuíram, em diferentes áreas, para o desenvolvimento e a história do município.