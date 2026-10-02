Fim de semana de eleições em Taboão da Serra terá chuva e máxima de 26°C

Direto da redação

A sexta-feira (2) será de tempo frio em Taboão da Serra, com temperaturas entre 14°C e 18°C. A previsão indica céu nublado e chuva pela manhã, seguida de aberturas de sol e diminuição da nebulosidade à tarde. À noite, o céu permanece com muitas nuvens. A chance de chuva é de 96%, com volume estimado de 1,9 milímetro.

No sábado (3), a máxima sobe para 22°C, enquanto a mínima permanece em 14°C. O sol aparece entre muitas nuvens, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite e possibilidade de trovoadas. A probabilidade de chuva é de 70%, com acumulado estimado de 0,6 milímetro.

No domingo (4), dia do primeiro turno das eleições, os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. O dia começa com sol e aumento de nuvens, mas há previsão de pancadas no fim da manhã e à tarde. À noite, a previsão indica temporal.

O acumulado previsto para domingo é de 16,6 milímetros, o maior dos três dias. As pancadas podem coincidir com o deslocamento dos eleitores até as seções eleitorais, especialmente entre o fim da manhã e a tarde.

Apesar da elevação das temperaturas ao longo do período, o tempo permanece instável. Quem sair para votar deve se preparar para a chuva e acompanhar as atualizações da previsão, já que os horários e os volumes estimados podem mudar.