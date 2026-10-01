Taboão da Serra terá encontro gratuito para celebrar o Dia da Pessoa Idosa em 9 de outubro

Direto da redação

No dia 9 de outubro, Taboão da Serra receberá um encontro gratuito em celebração ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. A atividade será realizada no Cemur, no Jardim Bontempo, e estará aberta a toda a população. A programação divulgada prevê início às 9h e encerramento às 13h.

O encontro começa com a recepção do público, às 9h, seguida da abertura oficial, às 9h30. Às 10h, haverá uma apresentação de idosos que participam das atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A primeira palestra está marcada para as 10h30, com o tema “O envelhecer hoje: novos olhares para a saúde e a vida”. Às 11h30, o debate será sobre violência patrimonial e golpes virtuais, assunto que envolve a proteção do dinheiro e dos bens das pessoas idosas.

Ao meio-dia, a programação segue com a palestra “Envelhecer com dignidade: direito, respeito e proteção à pessoa idosa”. Às 12h30, idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS farão uma apresentação. O encerramento, previsto para as 13h, terá participação do Centro de Convivência do Idoso Maria Rosa. www.ts.sp.gov.br

A iniciativa é organizada pelo Conselho Municipal do Idoso em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. O Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa é celebrado em 1º de outubro.