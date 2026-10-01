Taboão da Serra reúne profissionais da região para capacitação sobre tuberculose

Profissionais de saúde das regiões dos Mananciais e Rota dos Bandeirantes participaram, na terça-feira (22), de uma capacitação sobre tuberculose em Taboão da Serra. Realizado no Centro de Formação Tula Pilar, o encontro discutiu como identificar a doença precocemente, acompanhar os pacientes e reduzir a transmissão.

O treinamento foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo. A médica sanitarista Raquel Zaicaner destacou que o diagnóstico e o acompanhamento adequado são fundamentais para a recuperação dos pacientes e para evitar novos casos.

A necessidade de atuação conjunta entre os municípios também esteve em discussão. Segundo a diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Osasco, Mariangela Palma Rosa, a circulação de pacientes pela região exige que as equipes mantenham ações integradas de vigilância e atendimento.

Em Taboão da Serra, a Secretaria de Saúde orienta que moradores com tosse há duas semanas ou mais procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Na unidade, o paciente passa por avaliação e pode ser encaminhado para o exame de escarro, utilizado na investigação da tuberculose.

Além da tosse, com ou sem secreção, os sintomas podem incluir febre no fim da tarde, suor noturno, perda de peso e cansaço. A doença é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis e atinge principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos.

A transmissão ocorre pelo ar, por partículas liberadas quando uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea ativa, sem tratamento, fala, tosse ou espirra.

A tuberculose tem cura, e o tratamento está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Em geral, dura pelo menos seis meses e deve ser concluído mesmo quando os sintomas desaparecem. A interrupção pode comprometer a recuperação e favorecer a resistência da bactéria aos medicamentos.

Segundo a Prefeitura, o atendimento para avaliação é realizado nas 14 UBSs de Taboão da Serra, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto em feriados e pontos facultativos.