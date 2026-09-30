Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu integram nova coordenadoria de Direitos Humanos da OAB-SP.

As subseções da OAB de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu integram a primeira Coordenadoria Regional de Direitos Humanos da OAB-SP. A estrutura foi instalada na segunda-feira (28), em Vargem Grande Paulista, junto ao lançamento da Caravana de Direitos Humanos.

A coordenadoria abrange as 15 subseções da 20ª Região Administrativa da entidade. O objetivo é aproximar os profissionais que atuam nos municípios da Comissão de Direitos Humanos estadual, facilitando a orientação e o encaminhamento de demandas locais.

Segundo a OAB-SP, a iniciativa surgiu de pedidos apresentados pelas próprias subseções, que buscavam apoio para lidar com situações relacionadas à moradia, desapropriações, manifestações públicas e atuação policial.

A Caravana terá atividades organizadas em quatro frentes: segurança pública e direitos humanos, Balcão de Direitos, moradia e ações emergenciais. A proposta inclui oficinas e debates sobre situações práticas, com orientações para identificar problemas, acionar os setores responsáveis e encaminhar casos que necessitem de atuação institucional.

Para as subseções de Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, a nova estrutura deverá facilitar a troca de experiências e a articulação regional. As demandas identificadas nos municípios também serão utilizadas para orientar o trabalho da comissão estadual.

A vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP, Camila Torres, destacou que a capacitação busca melhorar a resposta da advocacia às necessidades da população. Durante o lançamento, ela citou pedidos de apoio envolvendo conflitos de moradia, manifestações e segurança pública.

O modelo será avaliado antes de ser implantado em outras regiões do estado. Uma nova edição da Caravana está prevista ainda para 2026, com outras atividades programadas para 2027. Não foram divulgadas datas de encontros nos quatro municípios.

Com informações da OAB-SP.