GCM recupera moto furtada e detém dois homens e um adolescente em Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal recuperou uma motocicleta furtada e deteve dois homens, de 20 e 23 anos, e um adolescente de 16 anos na manhã desta quarta-feira (4), no Jardim Record, em Taboão da Serra. O veículo foi encontrado parcialmente desmontado na garagem de uma residência.

Segundo a GCM, os agentes patrulhavam a região em busca da moto, furtada durante a madrugada, quando receberam a informação de que duas pessoas haviam empurrado o veículo até uma garagem.

No endereço indicado, a equipe conseguiu visualizar a motocicleta pelo portão. Dois homens que saíam do imóvel em outra moto foram abordados e disseram desconhecer a origem do veículo furtado. Um deles afirmou morar na casa e alegou que a motocicleta pertencia a um amigo, mas não forneceu informações que permitissem identificá-lo.

Durante a abordagem, um adolescente chegou ao local e, conforme o relato dos guardas, afirmou ter furtado a moto durante a madrugada, utilizando ligação direta.

Os três foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada como ato infracional de furto e receptação. Os dois adultos foram relacionados como indiciados, e a perícia técnica foi acionada para examinar o local.