Taboão Magnus conquista oitavo título paulista e se torna o maior campeão da história do futsal feminino

Direto da redação

O Taboão Magnus conquistou seu oitavo título do Campeonato Paulista de Futsal Feminino e se tornou o maior campeão da história da competição. A conquista foi confirmada no último sábado (31), no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, após empate por 2 a 2 com o São José.

A equipe comandada pela técnica Cris Souza havia vencido a primeira partida da final por 4 a 1, fora de casa. Com a vantagem construída no jogo de ida, o empate diante da torcida foi suficiente para garantir o octacampeonato.

Com o resultado, o Taboão Magnus ultrapassou a Associação Sabesp, que tinha sete títulos estaduais, e assumiu isoladamente a liderança entre os maiores vencedores do Campeonato Paulista.

A conquista também foi especial para quatro atletas do elenco. Flavi, Drica, Pão e Lore participaram das oito campanhas vitoriosas do clube e fazem parte da trajetória que transformou a equipe de Taboão da Serra em uma das principais referências do futsal feminino brasileiro.

À frente do time, Cris Souza, eleita a melhor treinadora de futsal feminino do mundo em 2020, 2024 e 2025, destacou a dedicação das atletas e de todos que contribuíram para a construção do projeto.

“Disseram que éramos loucas por sonhar tão alto. E talvez fôssemos mesmo! Mas foi essa ousadia, essa coragem de acreditar quando parecia impossível, que nos trouxe até aqui. Hoje somos as maiores campeãs paulistas da história! Isso não nasceu de uma temporada. São anos de luta, entrega e de pessoas que nunca desistiram. A Flavi, a Drica, a Pão e a Lore viveram as oito conquistas e carregam esse legado com elas. São parte fundamental de tudo o que construímos. Tenho um orgulho imenso de cada atleta que vestiu essa camisa e ajudou a transformar nossos sonhos em realidade. O Taboão não é apenas um clube para nós, é parte da nossa vida. Seguiremos escrevendo novos capítulos enquanto tivermos forças para lutar pelos nossos objetivos”, afirmou a treinadora.

Taboão Magnus disputa mais um título nacional

Após a conquista estadual, o Taboão Magnus volta suas atenções para a final da Copa do Brasil de Futsal Feminino. A equipe enfrentará o Marechal no sábado (7), fora de casa, e disputará a partida de volta no dia 14 de novembro, às 20h, no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra.

O clube busca o sétimo título da Copa do Brasil e também tem pela frente a decisão da Liga Feminina de Futsal.

Com o oitavo título paulista, o Taboão Magnus amplia sua trajetória de conquistas e reforça a presença de Taboão da Serra entre os destaques do futsal feminino nacional.