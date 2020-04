Governo anuncia reabertura gradual da economia a partir de 11 de maio

Por Samara Matos, na redação

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (22), o Plano São Paulo, que é a reabertura gradual da economia no estado a partir do dia 11 de maio. O processo será gradativo feito em etapas, com autorizações específicas para cada região do estado, de acordo com o avanço da doença.

O governo não informou quais estabelecimentos poderão voltar a funcionar. Os detalhes serão divulgados somente no dia 8 de maio. A retomada vai depender da preparação do sistema de saúde, dos setores econômicos e da sociedade civil nas duas próximas semanas.

“Nós não estamos anunciando que no dia 11 de maio nós não teremos nenhuma quarentena. Teremos o Plano São Paulo, flexível, amparado sempre na ciência, na medicina, nas questões regionais, em dados analíticos e também na economia.” afirma João Doria.

Cada município será classificado conforme a evolução da epidemia e terá três níveis de risco: zona vermelha, zona amarela e zona verde, de acordo com a gravidade. E também, serão estabelecidos protocolos de saúde e higiene no ambiente de trabalho, adaptados para cada setor.