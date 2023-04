Governo Aprígio convoca encontro para tratar de segurança nas escolas

Direto da redação

O Governo Aprígio e a Câmara Municipal de Vereadores convidam para uma roda de conversa no encontro “Escolas Mais Seguras”, organizado pelas Secretarias Municipais de Segurança Pública (SSP), de Educação (SEDUC) e pela Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com as Polícias Civil e Militar. O encontro será nesta sexta-feira, 14/04, às 15h, no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo).

O objetivo do encontro é realizar uma roda de conversa com as Forças de Segurança, diretores de escolas públicas e privadas, comunidades escolares e toda a população. Todas as forças policiais de Taboão da Serra estarão unidas para garantir segurança nas escolas.

À ocasião, será apresentado o aplicativo SOS Escola, da GCM de Taboão da Serra, que funciona como uma espécie de “Botão do Pânico”, no qual as creches e escolas públicas municipais poderão solicitar auxílio à GCM em caso de urgência ou emergência. A tecnologia já é utilizada pela SSP-TS para auxílio às mulheres vítimas de violência com medida protetiva em casos que o agressor descumpre a medida.

Além do prefeito Aprígio, do Deputado Estadual Dr. Eduardo Nóbrega, dos vereadores e secretários municipais, o encontro contará com a participação do Delegado da Seccional de Taboão da Serra Dr. Hélio Bressan, do Comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar Tenente Coronel Mauricio Motta, da Promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo Dra. Maria Júlia Kaial Cury, além do Comandante da GCM de Taboão da Serra Nivaldo Menocci.

“Os últimos acontecimentos, de ataques às escolas no Brasil, tem demandado estratégias para ampliar as seguranças dos nossos alunos. Neste sentido, estamos organizando essa roda de conversa no Cemur para apresentar as medidas efetivas que estamos tomando, como o aplicativo SOS Escola, além de conversar com as comunidades escolares e com a população sobre o que pode ser feito para garantir ainda mais segurança aos estudantes”, afirma do prefeito Aprígio.

Serviço:

Escolas Mais Seguras – Roda de Conversa com Forças de Segurança

Data: 14/04 (sexta-feira), às 15h

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo