Governo de SP divulga novas diretrizes para enfrentamento da piora da qualidade do ar

Diante do agravamento da qualidade do ar devido ao tempo seco e incêndios, o Governo de São Paulo anunciou novas diretrizes nesta terça-feira (10). As principais recomendações incluem evitar atividades físicas ao ar livre e aumentar o consumo de água. A Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb) suspendeu temporariamente as autorizações de queima para a despalha de cana e manejo, com exceções para controle de fogo e finalidades fitossanitárias.

O Estado enfrenta nível de emergência para queimadas, com quase todo o território paulista em alerta até o sábado (14). As condições meteorológicas, incluindo uma massa de ar seco e quente, estão dificultando a dispersão dos poluentes, exacerbando a piora da qualidade do ar.

A Cetesb, que conta com 85 estações de monitoramento de ar, registrou um aumento nas concentrações de partículas inaláveis finas, como poeira e fumaça, em grande parte do estado. A situação tem resultado em várias estações classificando o ar como “Ruim” ou “Muito Ruim”.

Recomendações à População:

Evitar atividades físicas ao ar livre.

Aumentar a ingestão de líquidos.

Manter portas e janelas fechadas para evitar a entrada de partículas.

Em áreas de queimadas, utilizar máscaras como N95 ou PFF2.

Grupos de Risco: Crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades devem seguir as orientações com maior rigor e procurar atendimento médico em caso de sintomas respiratórios.