Café com a imprensa: Presidente Dr. André da Sorriso recebe jornalistas na Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra, Dr. André da Sorriso, recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 5, jornalistas de diversos veículos de imprensa da região em um café da manhã realizado para debater e discutir as necessidades e desafios da cidade.

A iniciativa faz parte do projeto do poder legislativo em manter proximidade com os veículos de comunicação, que realizam um trabalho excepcional na região, dando ampla divulgação das ações e projetos aprovados pela Câmara Municipal.

“A imprensa tem papel fundamental na construção da liberdade de expressão e na divulgação e fiscalização do Poder Público. Durante nossa gestão à frente da presidência, estreitamos os laços com jornais, sites e portais de notícias com o intuito de levar informação à sociedade taboanense das realizações durante as sessões legislativas e audiências públicas”, diz o presidente Dr. André.

No encontro, os jornalistas puderam interagir e questionar o presidente da Câmara Municipal durante conversa franca sobre o futuro de Taboão da Serra, que vive um importante momento, dado a eleição municipal. Dr. André da Sorriso não será candidato a nenhum cargo nesta eleição.

De acordo com o vereador, o café da manhã atendeu as expectativas. “É muito importante escutar os jornalistas da nossa região que cobrem os trabalhos do legislativo, do executivo e as demandas da nossa população. A imprensa precisa ter apoio das empresas da nossa cidade para poderem fazer esse papel de fiscalizador, levando para a população as notícias de Taboão da Serra”, diz.