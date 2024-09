Leilão do Detran tem Porsche de R$ 60 mil e carros a partir de R$ 500 

Por GJ, direto da redação

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) anunciou um novo leilão com quase 2 mil veículos, a ser realizado no dia 1º de outubro. As unidades, recolhidas em Itapecerica da Serra e Juquitiba, serão leiloadas em três pátios autorizados.

Entre os lotes, destacam-se 625 veículos em condições de circular pelas ruas, além de diversas opções de sucatas para desmonte ou reciclagem. O pregão será dividido em quatro dias, com sessões específicas para cada tipo de veículo.

Como participar

Para participar do leilão, os interessados devem realizar a inscrição até 48 horas antes do evento no site da Líder Leilões. Os veículos podem ser conferidos de perto nos dias que antecedem a abertura dos pré-lances.

É importante ressaltar que os pré-lances são recomendados para garantir a participação no leilão. Além disso, o proprietário do veículo tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes.

Quais veículos estão disponíveis? Para verificar a lista completa, acesse este link. Há diversos carros e motos, com os valores variando de acordo com o ano de fabricação. Destaca-se, por exemplo, uma Porsche Cayenne modelo 2011/2012. Além disso, há carros dos mais variados lances iniciais, que começam até por R$ 500. Você também pode acessar ao site do Leilão, CLIQUE AQUI.

Oportunidade para diversos perfis

O leilão do Detran-SP oferece oportunidades para diferentes perfis de compradores. Pessoas físicas e jurídicas podem participar da disputa pelos veículos em condições de circular, enquanto empresas do ramo de siderurgia ou fundição podem adquirir as sucatas para reciclagem.

Transparência e segurança

Todas as informações sobre os veículos, incluindo fotos e laudos, estão disponíveis no site da organizadora. Além disso, o órgão reforça que a participação de servidores do Detran-SP e de pessoas impedidas de licitar é vetada.

Para você ficar ligado:

Inscrição: Até 48 horas antes do leilão no site da Líder Leilões.

Visitação: Nos dias que antecedem o leilão, nos pátios autorizados.

Pré-lances: A partir de 11 de setembro.