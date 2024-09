Região tem alerta para incêndios florestais e previsão de calor intenso

Por Samara Matos, na redação

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta de risco elevado para incêndios florestais em todo o estado, válido até esta terça-feira (10). As altas temperaturas, que podem atingir 33°C na região de Taboão da Serra, juntamente com a baixa umidade do ar, prevista para ficar abaixo de 35%, aumentam o risco de queimadas.

Durante a semana, as temperaturas continuarão elevadas, chegando a 33°C até sexta-feira (13/09), com umidade do ar oscilando entre 19% e 30%. No fim de semana, a máxima cairá para 27°C no domingo (15/09) e 23°C na segunda-feira (16/09). Apesar da mudança, não há previsão de chuvas significativas, o que mantém o cenário de alerta.

Além disso, a qualidade do ar tem se deteriorado, com várias regiões da Grande São Paulo registrando níveis críticos de poluição, especialmente devido às partículas inaláveis finas (MP2,5), que afetam o sistema respiratório e aumentam o risco de doenças cardíacas.

Recomenda-se hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas ao ar livre nos horários de maior calor.