Engenheiro Daniel promete reformar ginásio, arena e Parque das Hortênsias e não responde críticas de Aprígio

Por Allan dos Reis, no Pirajuçara

O candidato a prefeito Engenheiro Daniel (União Brasil) aproveitou o desfile de 7 de Setembro no Pirajuçara no sábado (7) para realizar corpo a corpo com os eleitores e prometeu investir na revitalização de equipamentos como o ginásio de esportes Ayrton Senna e na Arena Multiuso, além do Cemur, para que aconteçam grandes eventos na cidade.

Ele estava acompanhado da candidata a vice-prefeita Erica Franquini, candidatos e candidata a uma vaga na Câmara Municipal e cabos eleitorais.

“Quero parabenizar todos os profissionais da Prefeitura, principalmente os educadores. Nosso grupo esteve presente para prestigiar as famílias e as crianças que participaram deste evento”, diz Daniel, que criticou o atraso no desfile, ocorrido, segundo a organização, por corte de fios de energia.

“A gente precisa recuperar nossos equipamentos para, futuramente, que possamos fazer eventos adequados como esse. A Arena Multiuso, o próprio ginásio ao lado da Câmara Municipal, o Cemur, que segundo a Prefeitura vai ser reformado, e o Parque das Hortênsias. Taboão tem grandes locais para realização de eventos. O que falta é vontade e uma secretaria de cultura capacitada para organizar esses eventos na cidade”, diz.

E completa o Engenheiro Daniel. “Colocar na Secretaria de Cultura um secretário que seja capacitado e entenda do seguimento”.

Criticado pelo prefeito Aprígio em entrevista ao Taboão em Foco na última semana, Engenheiro Daniel preferiu não responder de forma direta. “Eu vi isso aí. Muitas pessoas do meu grupo me criticaram por não responder e eu prefiro manter essa postura, propositiva”, resumiu.