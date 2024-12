Governo de SP recebe Licença Ambiental para início das obras de extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra

Direto da redação

A expansão da Linha 4-Amarela do Metrô, que irá conectar a Vila Sônia à cidade de Taboão da Serra, segue avançando com importantes autorizações governamentais. O Governo do Estado de São Paulo recebeu recentemente a Licença Ambiental Prévia (LAP) e está a poucos dias de solicitar a Licença Ambiental de Instalação (LAI), que permitirá o início das obras ainda neste ano.

O projeto de ampliação da linha, que será a primeira a ultrapassar os limites da capital paulista, prevê a construção de 3,3 km de trilhos adicionais e duas novas estações, incluindo a aguardada Estação Taboão da Serra. Com um orçamento estimado em R$ 3,4 bilhões, a nova extensão beneficiará cerca de 100 mil passageiros diariamente, além de proporcionar um importante impulso à mobilidade urbana da região metropolitana.

O projeto também contempla a construção de uma Estação Chácara do Jockey, além de três poços de ventilação e saída de emergência (VSE), uma subestação de energia e um terminal rodoviário para facilitar o transporte intermunicipal. A estação em Taboão da Serra será situada em uma área central da cidade, em parte do terreno onde ficava a antiga sede da prefeitura.

Detalhes da Estação Taboão da Serra

A Estação Taboão da Serra será uma das principais estruturas da ampliação. Com profundidade de 35 metros, ela ficará a aproximadamente 3,3 km da estação Vila Sônia e contará com dois acessos principais – um na Sorana Sul e outro próximo à Régis Bittencourt, provavelmente interligados por uma passagem subterrânea. A estação também abrigará um terminal rodoviário, que atenderá passageiros de diversas cidades vizinhas, como Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço e Embu-Guaçu.

Além da estação principal, o projeto prevê uma estação intermediária, a Chácara do Jockey, que ficará situada em uma quadra delimitada por importantes vias da cidade. O local exato será entre a Avenida Professor Francisco Morato e as ruas Francisco Marson, Francisco Santoro e Osiris Magalhães de Almeida. Com a construção das novas estações, a região deve experimentar uma melhoria significativa na mobilidade, além de atrair novos investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Com a previsão de que a nova extensão da Linha 4-Amarela entre em operação até 2028, a expansão promete transformar a dinâmica do transporte público na região, tornando o trajeto mais rápido e eficiente para milhares de paulistanos e moradores da região.