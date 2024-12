Taboão da Serra terá semana marcada por chuvas e queda de temperatura

Direto da redação

Taboão da Serra inicia a semana sob condições climáticas variadas, com previsão de chuvas significativas nos primeiros dias e tempo mais estável a partir de quinta-feira (12). O destaque fica por conta do retorno das pancadas de chuva e a queda nas temperaturas.

Segunda-feira (09/12) – Chuva e clima ameno

O dia será marcado por períodos chuvosos, com a mínima de 20°C e máxima de 25°C. Durante a manhã e à noite, espera-se chuva constante, enquanto a tarde terá aberturas de sol com pancadas de chuva. O índice de umidade do ar pode chegar a 100%, indicando um clima úmido e abafado.

Terça-feira (10/12) – Chuva e trovoadas intensas

Na terça-feira, o município deve enfrentar condições de chuva mais severas, com previsão de trovoadas à tarde. A temperatura varia entre 20°C e 26°C, e o acumulado de chuva esperado é de 18,3mm. O alerta para temporais coloca moradores de áreas de risco em atenção redobrada.

Quarta-feira (11/12) – Sol e pancadas de chuva

A partir de quarta-feira, as chuvas começam a perder força. O dia será de sol intercalado com pancadas de chuva pela manhã e céu nublado à tarde. A mínima cai para 17°C e a máxima não passa de 23°C, trazendo uma sensação de alívio em relação aos dias anteriores.

Quinta-feira (12/12) e Sexta-feira (13/12) – Sol entre nuvens

O final da semana promete tempo mais estável, com temperaturas oscilando entre 16°C e 24°C na quinta-feira e chegando a 26°C na sexta-feira. Não há previsão de chuva nesses dias, mas o céu permanecerá parcialmente nublado, com períodos de sol.