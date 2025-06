Governo de SP reclassifica Delegacias da Mulher de Taboão da Serra e Embu das Artes como unidades de 1ª classe

Por Samara Matos, na redação

As Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) de Taboão da Serra e Embu das Artes foram oficialmente reclassificadas como unidades de 1ª classe, a mais alta categoria dentro da estrutura da Polícia Civil. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (13) e integra uma iniciativa do Governo de São Paulo para fortalecer o atendimento às vítimas de violência de gênero em municípios estratégicos da Região Metropolitana.

Com a nova classificação, as DDMs passam a contar com maior autonomia administrativa, possibilidade de aumento no efetivo policial, mais recursos operacionais e a presença de delegadas de classe especial, o que garante um atendimento mais qualificado e humanizado às mulheres.

O governador Tarcísio de Freitas destacou que a reclassificação faz parte de um conjunto de ações do governo estadual voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. “Estamos reforçando as estruturas das delegacias, garantindo profissionais mais preparados e um acolhimento mais eficiente para proteger quem mais precisa”, afirmou.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também ressaltou que a reclassificação atende a uma demanda antiga das unidades. “Além de melhorar o atendimento, esse avanço fortalece a rede de proteção das mulheres e dá mais condições de trabalho aos policiais envolvidos diretamente com esses casos sensíveis.”

A mudança leva em conta critérios como número de atendimentos, densidade populacional e demanda por medidas protetivas. Taboão da Serra e Embu das Artes são cidades com alta movimentação nos atendimentos às vítimas de violência doméstica e, com a nova classificação, devem receber reforço estrutural nas próximas semanas.

Confira os endereços das delegacias:

Casa da Mulher Taboanense “Dra. Marilene Trappel de Lima” – Taboão da Serra – Rua Joaquim Faustino de Camargo, 169, no Jd. São Paulo (ao lado da escola de Gastronomia e Hotelaria)

Embu das Artes – Delegacia de Defesa da Mulher:

Rua Belo Horizonte, 289 – Centro, Embu das Artes – SP, 06803-440

Além de Taboão e Embu, outros municípios da Grande São Paulo também foram contemplados com a reclassificação, como Diadema, Guarulhos, Osasco, Mauá, Ferraz de Vasconcelos e São Bernardo do Campo.

A expectativa é que, com a reestruturação, os serviços das Delegacias da Mulher passem a oferecer ainda mais agilidade, acolhimento e segurança às vítimas, contribuindo para a redução dos índices de violência doméstica e para a proteção efetiva das mulheres na região.