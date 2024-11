Guarda Civil é preso após atirar contra companheira na frente dos filhos em Taboão da Serra 

Direto da redação

Na noite desta segunda-feira (11) um guarda civil de 35 anos foi preso por tentativa de feminicídio em Taboão da Serra. Ele atirou quatro vezes na ex-companheira n a frente dos filhos que está internada em estado grave no Hospital Geral de Pirajussara (HGP). Um tiro atingiu o abdômen, outro na boca e outros dois na região do baço.

O casal estava vivendo em casas separadas pelo menos cinco meses. A vítima têm dois filhos com o GCM,uma menina, de 5 anos, e um menino, de 10. Na noite segunda (11), o homem, que não aceitava a separação, pediu para conversar com a companheira que teria ido dormir na casa do pai, no Parque Monte Alegre. Após uma discussão, o agente atirou contra ela.

Após os tiros, os moradores chamaram a Polícia Militar (PM). O agressor foi encontrado no banheiro de uma edícula que ficava em uma residência vizinha ao local dos tiros. Ele estaria desarmado e saiu com as mãos para o alto.

O GCM foi levado para a 1ª DP de Taboão da Serra. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.