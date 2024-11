Câmara realiza nesta quarta (13) audiência pública para discutir orçamento de Taboão da Serra de 2025

Da CMTS / Foto: Leandro Barreira

A Câmara Municipal de Taboão da Serra vai debater nesta quarta-feira, dia 13, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Marcos Paulo. A audiência é aberta ao público e imprensa, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do legislativo no Youtube.

Durante a audiência pública, os vereadores vão discutir o orçamento e os projetos de cada secretaria para o ano seguinte. Como assume um novo governo, eleito em outubro, devem haver mudanças no projeto inicial, encaminhado pelo atual prefeito, Aprígio. Quando for à votação, a LOA pode ter emendas, que contemplem o Plano de Governo de Engenheiro Daniel, eleito nas urnas.

Após a audiência pública, o projeto vai para apreciação das comissões internas da Câmara Municipal, que darão os pareceres para que a LOA esteja apta para ir ao plenário e ser votada em dezembro.

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Taboão da Serra é composta pelos vereadores Marcos Paulo (presidente), Celso Rodrigo Gallo (vice-presidente) e Joice Silva (membro).

SERVIÇO: