SEM PAPAI NOEL: Praça no Centro de Taboão da Serra fica sem decoração de Natal após mais de uma década atraindo turistas

Por Allan dos Reis, direto da redação

A tradicional decoração de natal de Taboão da Serra, que acontece há mais de uma década na Praça Nicola Vivilechio, na região central, e atrai moradores e turistas ao longo do mês de dezembro não vai acontecer. Além da paralisação das obras do local que estão paralisadas, a Prefeitura Municipal não publicou o edital de licitação e nem deve fazer.

Com isso, ao invés do “Natal Mágico” ou “Natal Iluminado” com papai noel, luzes, adereços, apresentações musicais ou bolinhas de sabão, os moradores vão se deparar com poeira, tapumes e resto de obra no final do ano.

O Taboão em Foco conversou por telefone com o secretário de obras Ricardo Rezende, que explicou os motivos da paralisação da obra. “É um convênio com o Governo Federal através das emendas pix, que o STF suspendeu e a Caixa não faz o repasse. Com isso, não conseguimos pagar nenhuma medição e a empresa suspendeu a obra. Não tem solução [a curto prazo]”, diz.

CUSTO DA OBRA

A reforma da Praça Nicola Vivilechio começou em maio deste ano com a promessa de terminar no início deste mês, quando se iniciaria a montagem do Natal Mágico, realizado pela Prefeitura. O custo da obra é de R$ 1,7 milhões. Dentro deste valor, está incluso outra praça na região do Jardim Saint Moritz.

SEM DETALHES

Pedimos informações, por email, à assessoria de imprensa da Prefeitura de Taboão da Serra solicitando confirmação do cancelamento do “Natal Mágico” na Praça Nicola Vivilechio. Também questionamos se algum ponto da cidade, como Estrada Kizaemon Takeuti e Avenida Paulo Ayres, vão ter atração natalina. Até a publicação desta notícia, não obtivemos resposta.