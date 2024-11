Prefeitura de Taboão da Serra suspende expediente no feriado da Proclamação da República e nos dias 18, 19 e 20 de Novembro

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra suspendeu o expediente nos dias 18 e 19 de novembro conforme alteração no artigo 1º do Decreto Municipal nº 17-2024, de 22 de janeiro de 2024. A medida é em razão do feriado da Proclamação da República (15 de novembro) e do ponto facultativo decretado para os dias 18 (segunda-feira) e 19 (terça-feira). Além disso, no dia 20 de novembro, será comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado oficial da cidade.

Durante esse período, as atividades nas unidades de saúde, escolas municipais, centros de educação infantil e serviços administrativos estarão suspensas. As atividades municipais serão retomadas na quinta-feira, 21 de novembro.

Embora a maioria dos serviços municipais seja suspensa, os serviços essenciais não serão afetados. A Guarda Civil Municipal (GCM), as unidades de pronto atendimento e o transporte público seguirão funcionando normalmente, com ajustes operacionais para garantir a continuidade desses serviços durante o feriadão.