Aprígio recebe o prefeito eleito Engenheiro Daniel e discute transição de governo

Direto da Redação

O prefeito Aprígio (Podemos) recebeu nesta segunda-feira (11) o prefeito eleito Engenheiro Daniel (União Brasil) e sua equipe para iniciar a transição de governo. O ato marcou também o retorno de Aprígio à sede da Prefeitura, após o atentado ocorrido em 18 de outubro.

“Recebi hoje, em meu gabinete, o Prefeito Eleito, Engenheiro Daniel, para darmos início à transição de governo em Taboão da Serra. Com esse processo, queremos garantir que a nova gestão comece seu trabalho com todas as informações e o suporte necessários para atender nossa população com eficiência e transparência”, postou Aprígio, que lembrou que não houve transição junto a gestão Fernando Fernandes.

Apesar da animosidade durante a campanha eleitoral, um dos participantes da reunião resumiu como “muito boa” e afirma que o prefeito foi “muito educado”. Apesar de não entrar em detalhes, fez questão de mostrar o ferimento à bala no corpo.

O decreto afirma que a equipe de transição “terá acesso às informações relativas às contas públicas, inventário de bens, programas e projetos da Administração Municipal, convênios e contratos administrativos, bem como ao funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município e a relação de cargos, empregos e funções públicas, dentre outras informações”, diz.

Também pelas redes sociais, Daniel falou do encontro. “Esperamos que esta fase seja conduzida da melhor maneira possível, para que possamos conhecer a real situação financeira da cidade, as obras e convênios em andamento, além das questões jurídicas existentes”, diz.

EQUIPE DE TRANSIÇÃO

O prefeito eleito Engenheiro Daniel indicou como coordenador da transição Adelço Buhrer Junior, além dos membros Paulo Silas, Joel de Matos Pereira e Eduardo Rijo. O prefeito Aprígio indicou o secretário de administração Wagner Eckstein Junior como coordenador. Além dele, participam a secretária de gestão de pessoas Michelle Uchoa Schwartz, Walter Tanoue Hasegawa (controladoria), Laércio Calmon dos Santos (Finanças) e Valdir Torquato Carneiro (manutenção).