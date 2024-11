Pé Quente: Taboanense Luiz Fernando é relacionado no profissional do Corinthians pela 1ª vez e é batizado por jogadores

Direto da Redação

A vitória do Corinthians no último sábado (9) em Salvador (Bahia) teve um gostinho especial para um taboanense. Luiz Fernando, que começou sua carreira no futebol nas quadras e campos de Taboão da Serra e atua no sub-17, foi convocado pelo técnico Ramon Diaz para compor a equipe principal pela primeira vez.

Ele ficou no banco de reservas e viu o Corinthians derrotar o Vitória por 2 a 1, de virada, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay. Além de sentir o clima do time principal pela primeira vez, Luiz Fernando não escapou do ‘batismo’ e teve o cabelo cortado pelos jogadores.

Quem é Luiz Fernando?

Luiz Fernando nasceu em Taboão da Serra e começou a jogar futsal no ginásio Zé do Feijão, onde vestiu a camisa do Tabuca Juniors. Com sua habilidade se destacou e, mais tarde, foi jogar no Clube Atlético Taboão da Serra (Cats), onde disputou o Paulista Sub-11. Antes de chegar ao Corinthians, passou pelo Red Bull Bragantinho.

No Corinthians, costuma defender as equipes Sub-17 e Sub-20. No ano passado, com seu futebol se destacando, Luiz Fernando e o Corinthians assinaram o primeiro contrato profissional, cuja multa rescisória é superior a R$ 100 milhões de reais.