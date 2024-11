Acidente com Jeep Renegade derruba poste na Estrada Kizaemon Takeuti, em Taboão da Serra

Direto da redação

Um grave acidente de trânsito ocorreu na madrugada desta segunda-feira (11), na Estrada Kizaemon Takeuti, em Taboão da Serra, quando um Jeep Renegade colidiu com um poste por volta das 2h da manhã, na altura do McDonald’s e Poupatempo. O impacto foi tão forte que derrubou o poste e causou a interdição da via.

Equipes da Prefeitura de Taboão da Serra e da supervisão responsável pela rodovia rapidamente foram acionadas para realizar os trabalhos de remoção dos destroços e liberação da pista. A via foi totalmente liberada por volta das 6h da manhã.

A Enel também esteve no local para realizar a troca do poste danificado. Até o momento, não há informações sobre as condições dos ocupantes do veículo, que ficou bastante danificado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

Ainda não há previsão sobre os danos à rede elétrica provocados pela queda do poste. A Enel segue trabalhando no local para restabelecer o fornecimento de energia.