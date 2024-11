Taboão da Serra: Fabiana Cozza ministra palestra sobre Cultura Afro-brasileira e Diálogos Musicais nesta segunda (11)

Direto da Redação

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, a Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra promove nesta segunda-feira (11), palestra especial com a cantora e ativista Fabiana Cozza, renomada no cenário da música brasileira e reconhecida por sua atuação em defesa da cultura afro-brasileira. O evento será realizado no Cemur, a partir das 18h, e contará com uma apresentação especial das escolas municipais.

Durante a palestra, Fabiana Cozza abordará a influência das tradições africanas em sua trajetória artística e como os ritmos como samba e jongo conectam sua música à ancestralidade e à resistência negra. Além de discutir o papel da arte no fortalecimento e empoderamento da cultura afro-brasileira, a cantora espera inspirar o público a valorizar e preservar essa herança cultural.

