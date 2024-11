Após descumprimento na 1ª noite, Justiça impede shows do Embu Country Fest com força policial

Direto da Redação

Após descumprimento de decisão judicial e realização do show de Maiara e Maraisa na primeira noite do Embu Country Fest na quinta (7), a Justiça usou a força policial e impediu a realização do evento nesta sexta-feira (8), que teria show de Pedro Sampaio entre outras apresentações.

Pela redes sociais, o prefeito Ney Santos (Republicanos) comentou a decisão. “Viemos comunicar a todos que recorremos da decisão judicial que nos impede de seguir com o Embu Country Fest 2024. Estamos aguardando o resultado do recurso, e por hora com aperto no coração informamos que não realizaremos o show do Pedro Sampaio, Rei da Cacimbinha e Latitude 10 por culpa de uma ação judicial movida por nossos adversários que não aceitaram a derrota nas urnas. Cremos que a qualquer momento teremos a decisão favorável e seguiremos com o show do Nadson Ferinha, Mari Fernandes e Luan Santana”, postou.

Adversário, dito pelo prefeito, é o vereador reeleito Abidan Henrique (PSB), que entrou na Justiça pedindo o cancelamento dos shows. Ele justifica que o dinheiro deveria ser investido para pagamento de profissionais da saúde, que estão com salários atrasados, e quitação de parte da dívida com a empresa que opera o transporte público.

PROGRAMAÇÃO

Para o final de semana estavam programados grandes shows, incluindo Luan Santana, no domingo (10) e Nadson Ferinha e Mari Fernandes neste sábado (9).