Alça de acesso à Anhanguera no Rodoanel será Interditada para içamento de vigas neste domingo (10) e segunda (11)

A CCR RodoAnel realizará a interdição total da alça de acesso à Rodovia Anhanguera, sentido interior, no km 6 do Rodoanel Mário Covas, pista interna. A medida é necessária para o içamento de vigas de uma nova passarela na Anhanguera e ocorrerá em dois períodos: das 8h às 18h e das 22h às 2h, no domingo (10) e na segunda-feira (11).

Durante o içamento das vigas, que pesam 84 toneladas e serão operadas pela CCR AutoBAn, a Rodovia Anhanguera também sofrerá uma interdição temporária no km 22,3, sentido interior, por aproximadamente uma hora. A interdição será feita com um sistema comboio para garantir a segurança dos motoristas.

Após o içamento, as rampas de acesso à passarela serão substituídas por escadas metálicas. A operação conta com o monitoramento do Centro de Controle Operacional da CCR RodoAnel, viaturas da equipe operacional e o apoio da Polícia Militar Rodoviária. Além disso, a sinalização no local será reforçada para orientar os motoristas.

Rotas Alternativas

A CCR RodoAnel recomenda as seguintes rotas alternativas para motoristas que precisam acessar a Anhanguera, sentido interior, durante os períodos de interdição:

Veículos leves: Continuar pela pista interna do Rodoanel, retornar no km 5 (limitado a veículos de até 4,6 metros de altura) e acessar a alça de saída para a Anhanguera na pista externa.

Veículos pesados: Acessar pela Rodovia dos Bandeirantes.

– Para todos os motoristas que trafegam pelo Rodoanel, a recomendação é seguir pela Rodovia Anhanguera, sentido capital (sul), e retornar no km 18.

Atenção dos Motoristas

A concessionária pede que os motoristas programem seus deslocamentos e consultem as condições de tráfego antes de pegar a estrada. Mais informações podem ser obtidas pelos seguintes canais:

Telefone: 0800 773 6699

Site: [Grupo CCR RodoAnel]

WhatsApp: (11) 2664-6140