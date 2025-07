Guarda Civil Municipal de Taboão conquista nove medalhas em Campinas na categoria Jiu Jitsu

Direto da PMTS

A 12ª edição das Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo, realizado em Campinas, entre os meses de abril e julho, contou com a participação de 13 GCMs de Taboão da Serra que conquistaram nove medalhas na modadidade Jiu Jitsu.

A participação dos GCMs de Taboão aconteceu em junho quando eles entraram no tatame e honraram a corporação e o Sensei Fernando Lelis conseguindo um feito inédito para o município. “Foram três anos treinando para competir nessas Olimpíadas que é uma tradição em Campinas. Muita dedicação e empenho dos atletas que se conscientizaram da importância e o peso da competição. O resultado foi mais que esperado voltamos com nove medalhas um feito histórico tanto para Taboão como a Guarda Civil Municipal”, comentou o sensei e GCM Classe 2, Fernando Lelis.

De acordo com a organização do evento, 4500 inscrições foram realizadas para competição e 73 municípios da Grande São Paulo participaram das Olímpiadas. “Tive a oportunidade de preparar esses atletas e passar um pouco da minha experiência nos tatames uma vez que ja disputei Campeonatos Nacionais e Internacionais, esse disputado em Las Vegas, além de títulos brasileiros, mundial e Sulamericano”, disse o professor de Jiu Jitsu, Fernando Lelis, da Academia Alliance.

O secretário de Segurança Pública, Luis Peniche, ressaltou que, “trabalhar na GCM estando na linha de frente da segurança da cidade é uma tarefa muito ardua. Requer muito controle emocional e levar os guardas para dentro de um tatame com total respaldo do professor de Jiu Jitsu trás muitos benefícios no controle mental e emocionial dos nossos guardas. Estão todos de parabens por essa grande conquista”.

Participaram da 12ª edição das Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo os GCM´s de Taboão; Fernando Lélis (90 kg – Faixa Preta), Alves (98 kg – Faixa Roxa), Jonhy (78Kg – Faixa Roxa), Wallace (93kg – Faixa Azul), Dario (85kg – Faixa Roxa), Johnny dos Santos (85 a 100kg – Faixa Branca), Wellington (75kg – Faixa Azul), Josevaldo (95 kg – Faixa Roxa), Peixoto (70 a 85kg – Faixa Branca), Gabriel (82Kg – Faixa Azul), Orlandino (98kg – Faixa Branca), Romeu (95kg – Faixa Preta), Bueno (130kg – Faixa Preta).

“Gostariamos de agradecer ao prefeito de Taboão da Serra, a vice-prefeita, o secretário de Governo Paulo Silas, o secretário de Segurança Pública, Luis Peniche, o Comandante da GCM, Almir, o Sub Comandante, Almeida e o Coordenador da GCM, Estevam, pelo total apoio a esse projeto que está aberto a todos da coorporação da nossa gloriosa Gcm”, ressaltou o sensei e GCM Classe Dois, Fernando Lelis.

A competição contou com 21 modalidades esportivas, distribuídas entre esportes individuais e coletivos como; corrida, salto em distância, arremesso de peso, mountain bike, beach tennis, vôlei de praia, damas, dominó, xadrez, tênis de mesa, basquete, futsal, natação, luta de braço e o torneio de K9 (cães policiais). “Ainda contamos com a participação dos GCMs Ordonez (corrida e natação), Leal (corrida), Andreia (tiro) e Johy (judo e natação)”, explicou Fernando Lelis.