Guardas Municipais participam de reunião com vereadores e apresentam reivindicações

Os vereadores de Taboão da Serra receberam, durante a última sessão no dia 16 de maio, dezenas de guardas civis municipais, que foram até a Câmara Municipal para discutir melhorias para corporação. Eles se reuniram no auditório com todos os parlamentares e puderam apresentar os principais pontos de interesse da categoria.

Representados pelos GCM’s Rufino e Borella, a guarda apresentou os pontos que esperam apoio do poder legislativo para mudança. Eles desejam a redução da carga horária, aumento do efetivo, o retorno de benefícios como quinquênio e sexta parte, entre outros. Esses benefícios foram retirados após a aprovação da lei complementar 223 em 2010. Na época, membros da corporação pediram para que os vereadores aprovassem o projeto.

Presidente da comissão permanente de segurança, vereador Sandro Ayres elogiou a postura da guarda, de ir à Câmara conversar com os parlamentares. “Vamos tirar uma comissão com 10 GCMs para que tenham interlocução com o governo municipal. Sabemos que a Câmara não pode criar despesas, então esperamos uma lei que venha do prefeito Aprígio. Essa casa está de portas abertas para atender vocês. O que estiver ao alcance desta comissão, estamos favoráveis”, diz.

“Vamos discutir diretamente com o prefeito todas as reivindicações de vocês, com a nova secretária de segurança, para que a gente possa corrigir esse erro. Tenho certeza que o prefeito Aprígio vai ouvir a comissão de vocês e vai buscar solucionar essas injustiças”, diz Joice Silva, vereadora membro da comissão de segurança.

A partir de agora, a comissão indicada pela GCM e os vereadores vão sentar e conversar com o prefeito Aprígio e seus secretários para discutir os pontos possíveis.

“Tenho certeza que, com a sensibilidade do nosso prefeito, vamos corrigir. Foi falado em corrigir injustiças. Talvez algumas reivindicações não sejam contempladas no total, mas as principais tenho certeza que o prefeito vai fazer com que seja corrigido. Conte sempre com esses vereadores. A Câmara Municipal está sempre aberta para todos vocês”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

A Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra tem 32 anos de existência, sendo uma das instituições mais admiradas pela população taboanense.