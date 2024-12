Guilherme Boulos realiza evento “Microfone Aberto” em Taboão da Serra nesta quinta-feira (5)

Direto da redação

Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, o deputado federal e liderança política Guilherme Boulos estará em Taboão da Serra para o evento “Microfone Aberto”. A atividade está marcada para às 17 horas, no Largo do Taboão, próximo ao Vai-e-Vem do metrô.

O evento promete ser um espaço de diálogo direto com a população, além de incluir uma prestação de contas do mandato de Boulos como deputado federal. Durante o encontro, os moradores poderão apresentar suas demandas, opiniões e ideias.

Com transmissão ao vivo, a iniciativa busca ampliar o alcance do debate, garantindo que todos possam acompanhar as discussões, mesmo aqueles que não estiverem presencialmente.

Boulos, reconhecido por sua atuação em pautas sociais e democráticas, reforça o convite à população de Taboão da Serra para construir, juntos, soluções para as questões locais e nacionais.