Homem é preso depois de manter namorada em cárcere privado em Taboão

Direto da redação

Neste domingo (13) um homem foi preso depois de manter a namorada em cárcere privado no Jardim Maria Rosa em Taboão da Serra. Após 4h de conversa com o agressor, os policiais conseguiram entrar na residência e liberar a mulher.

Após uma festa de confraternização na casa do acusado os convidados tendo ido embora o homem de 30 anos, teria agredido com socos e chutes e impedido a mulher de sair. Moradores do bairro ouviram e fizeram uma denúncia anônima de uma briga e uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionada.

Os agentes do Gate chegaram ao local e iniciaram as negociações para a liberação da vítima. Após horas de negociação, sem sucesso, os policiais decidiram invadir a casa já pela madrugada, usando balas de borracha e arma de choque para imobilizar e prender o acusado.

Aos agentes, o homem teria alegado que “aquilo era apenas uma discussão de casal” e que eles iriam se resolver sem a presença da polícia.

A vítima alegou que o rapaz já a teria agredido por não aceitar o término do namoro e a impediu de ir embora. A moça ainda relatou que a todo momento foi ameaçada pelo ex-companheiro.

O agressor foi encaminhado ao 1° DP de Taboão da Serra, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, cárcere, lesão e ameaça.