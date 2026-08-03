Homem ofende primeira-dama em show e é expulso pelo prefeito no fechamento do Arraial da Arena

Direto da Redação

Um homem foi expulso do Arraial da Arena na noite de domingo (2) após ofender a primeira-dama de Taboão da Serra, Camila Bogalho, durante o show da Manu Bahtidão. Ao presenciar as ofensas, o prefeito Engenheiro Daniel saiu em defesa da esposa e expulsou o agressor do local.

“Foi um caso isolado, mas era preciso sair em defesa da minha esposa. A Camila descia do palco quando esse homem começou a ofendê-la com palavras de baixo calão”, diz Daniel.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o trecho final da confusão. É possível ver o prefeito afastando esse homem. “Foram 12 dias de shows com quase nenhum registro de confusão. Nossa GCM deu total apoio e as famílias puderam curtir grandes artistas em nossa cidade”.

Com o fechamento de mais uma edição do Arraial da Arena, a Prefeitura conseguiu arrecadar mais de 40 toneladas de alimentos, que serão distribuídos pelo Banco de Alimentos às famílias mais carentes.