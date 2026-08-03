Vereador Dr. Ronaldo Onishi reúne grupo político e oficializa apoio à candidatura de Ely Santos

Direto da Redação

Horas depois de ter seu nome homologado pelo Republicanos para disputar uma vaga de deputada estadual por São Paulo, Ely Santos participou de uma reunião com apoiadores organizada pelo vereador Dr. Ronaldo Onishi. O encontro aconteceu no início da noite de sábado, 1º de agosto, na região do Jardim Record, em Taboão da Serra.

“Nós temos uma responsabilidade muito grande nesta reunião. Ninguém faz nada sozinho. Precisamos do apoio deste grupo. E, por isso, vamos andar de casa em casa para mostrar todo o trabalho já realizado pela Ely e fazer dela a nossa deputada estadual”, declarou Onishi.

Ely Santos, que exerceu o mandato de deputada federal por mais de três anos, afirmou que pretende trabalhar pela ampliação dos investimentos destinados a Taboão da Serra e aos demais municípios da região.

“Vocês vão ter uma deputada que vai trabalhar por Taboão. Vou trabalhar pela inclusão, pela saúde. Esse é meu compromisso”, afirmou.

A candidata também destacou que o encontro foi seu primeiro compromisso em Taboão da Serra após a convenção partidária. “Hoje minha candidatura foi oficializada e essa é a primeira reunião em Taboão”, completou.

Ely Santos relembrou ainda algumas das bandeiras defendidas durante sua passagem pela Câmara dos Deputados, entre elas a criação da “Bandeira Rosa” nos aplicativos de transporte, como Uber e 99, e a proposta “Pena Máxima”, voltada ao combate à violência doméstica.

Também participaram do encontro a vice-prefeita de Taboão da Serra, Érica Franquini; a vice-prefeita de Embu das Artes, Dra. Beth; além de integrantes do grupo político do vereador Dr. Ronaldo Onishi.