Vereador Anderson Nóbrega anuncia novo Mutirão de Empregos com mais de 8 mil vagas em parceria com a UniFECAF

Da assessoria do vereador

Na próxima sexta-feira, 07 de agosto, das 10h às 16h, o pátio da Nova Prefeitura de Taboão da Serra será palco de mais um grande Mutirão de Empregos, promovido por meio da parceria entre o vereador Anderson Nóbrega, o programa Carreiras UniFECAF e a Prefeitura Municipal.

A ação reunirá mais de 40 empresas, que estarão oferecendo mais de 8 mil oportunidades de emprego para candidatos de diferentes perfis e níveis de experiência. O objetivo é aproximar quem busca uma recolocação profissional das empresas que estão contratando, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.

O vereador Anderson Nóbrega destacou a importância da iniciativa e da união entre os parceiros para transformar vidas por meio do trabalho. “Emprego representa dignidade, oportunidade e esperança. Cada mutirão que realizamos é a chance de mudar a realidade de milhares de famílias. Essa parceria com a UniFECAF tem gerado resultados concretos e reforça nosso compromisso de criar oportunidades para quem mais precisa”, diz.

O CEO da UniFECAF, Marcel Gama, também ressaltou a força da iniciativa. “Acreditamos que conectar talentos às empresas é uma forma de transformar histórias. Essa parceria com o vereador Anderson Nóbrega e a Prefeitura tem ampliado o acesso da população ao mercado de trabalho e permitido que milhares de pessoas encontrem novas oportunidades”, afirma.

O mutirão acontecerá no Pátio da Nova Prefeitura, localizado na Rua Pedro Mari, 80, e os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.

A expectativa é de mais uma grande participação da população, consolidando o mutirão como uma das maiores iniciativas de empregabilidade da região.