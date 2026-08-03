Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra representa a cidade no Festival de Dança de Joinville

Direto da redação

A Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra representou o município no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, considerado o maior festival de dança do mundo. A participação aconteceu entre os dias 20 e 22 de julho, levando ao público apresentações que destacaram o talento dos bailarinos e o trabalho desenvolvido pela escola.

Durante o evento, a delegação de Taboão da Serra se apresentou no Palco Aberto com três coreografias: Chamas de Paris, interpretada pela bailarina Aisha Tomaz, em remontagem de Luma Lima; Amigas de Clara, também com remontagem de Luma Lima; e Rosas do Sertão, assinada pelas coreógrafas Elis Trindade, Luma Lima e Cíntia Pessoa.

Outro destaque da participação foi o grupo Ventos 40+, que levou ao festival uma apresentação sob a direção da coreógrafa Elis Trindade. O grupo reforçou a dança como ferramenta de inclusão, qualidade de vida e valorização da arte em todas as fases da vida.

Para o secretário municipal de Cultura, Economia e Indústria Criativas (SECEI), Maestro Edison, a presença da Escola Municipal de Artes no festival demonstra a força da produção cultural de Taboão da Serra.

“A Escola de Artes é uma árvore que não para de florescer e nos dar belos frutos. Nós, artistas, somos uma comunidade muito unida e ficaremos sempre felizes ao ver outros artistas ganhando espaço. Como secretário, é uma honra ver esses grandes artistas levando o nome da nossa cidade ao redor do mundo”, destacou.

A Escola Municipal de Artes é mantida pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas (SECEI) e oferece aulas gratuitas em diversas linguagens artísticas. O objetivo é ampliar o acesso à cultura, incentivar a formação de novos talentos e proporcionar ensino de qualidade à população, contribuindo para o fortalecimento da produção artística do município.

A participação no Festival de Dança de Joinville reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Artes e evidencia o potencial dos artistas de Taboão da Serra em um dos eventos culturais mais importantes do cenário internacional.