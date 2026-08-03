Shopping Taboão realiza campanha de Dia dos Pais com vinho de brinde e sorteio de motocicleta

Direto da redação

O Shopping Taboão está com uma campanha especial em comemoração ao Dia dos Pais, oferecendo aos clientes a oportunidade de ganhar um vinho de presente e concorrer ao sorteio de uma motocicleta. A ação reúne as promoções “Compre e Ganhe” e “Compre e Concorra”, destinadas aos participantes do programa de benefícios do empreendimento.

Na promoção “Compre e Ganhe”, os consumidores podem trocar suas notas fiscais por um vinho El Andinista Premium Selection Cabernet Sauvignon, um rótulo que harmoniza com carnes, massas, risotos e tábuas de frios. A campanha é válida até 9 de agosto, ou enquanto durarem os estoques.

O valor necessário para garantir o brinde varia conforme a categoria do programa de benefícios. Clientes três estrelas recebem o vinho ao acumular R$ 300 em compras. Já os clientes duas estrelas precisam cadastrar R$ 500 em notas fiscais, enquanto os participantes da categoria uma estrela garantem o benefício com R$ 600 em compras.

Além do brinde, os clientes também podem participar da promoção “Compre e Concorra”, que vai sortear uma motocicleta ZONTES T350X. Para participar, basta cadastrar notas fiscais de qualquer valor no aplicativo do Shopping Taboão e ativar a promoção.

A quantidade de números da sorte também depende da categoria do cliente no programa de benefícios. Participantes três estrelas recebem 10 números da sorte, clientes duas estrelas recebem cinco números, enquanto os clientes uma estrela recebem um número da sorte para concorrer ao prêmio.

Segundo João Almeida, gerente de Marketing do Shopping Taboão, a campanha foi desenvolvida para tornar o período do Dia dos Pais ainda mais especial para os consumidores.

“A campanha deste ano foi planejada para valorizar os clientes que escolhem o Shopping Taboão para celebrar o Dia dos Pais, tornando a experiência de compra ainda mais atrativa”, destaca.

Como participar

Para aproveitar as promoções, é necessário estar cadastrado no programa de benefícios do Shopping Taboão, registrar as notas fiscais no aplicativo oficial do empreendimento e ativar a promoção desejada. Enquanto a ação Compre e Ganhe segue até o fim dos estoques, a promoção Compre e Concorra permanece válida até o fim de agosto.

Serviço

Campanha de Dia dos Pais – Shopping Taboão

Compre e Ganhe

Até 9 de agosto de 2026 ou enquanto durarem os estoques.

Brinde: vinho El Andinista Premium Selection Cabernet Sauvignon.

Compre e Concorra

Até 31 de agosto de 2026.

Prêmio: motocicleta ZONTES T350X.

Shopping Taboão

Avenida Taboão da Serra, 2.643 – Centro – Taboão da Serra (SP).