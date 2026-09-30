Horário eleitoral do 1º turno termina nesta quinta-feira (1º)

Direto da redação

O horário eleitoral gratuito do primeiro turno das Eleições 2026 termina nesta quinta-feira (1º). A data encerra a exibição das campanhas no rádio e na televisão antes da votação de domingo (4), quando os eleitores escolherão presidente da República, governador, dois senadores e deputados federais e estaduais.

Iniciada em 28 de agosto, a propaganda é transmitida em programas com horários definidos e em inserções curtas distribuídas ao longo da programação das emissoras. O encerramento desse espaço não significa o fim de todas as atividades de campanha, que seguem prazos específicos do calendário eleitoral.

Se houver segundo turno, o horário eleitoral será retomado em 9 de outubro e seguirá até 23 de outubro, dois dias antes da nova votação, marcada para o dia 25. Nessa etapa, os programas serão destinados às candidaturas que permanecerem na disputa pela Presidência da República e pelos governos estaduais.

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato a presidente ou governador obtém mais da metade dos votos válidos, sem contar brancos e nulos. Nesse caso, os dois mais votados disputam novamente o cargo. Para deputados e senadores, a eleição é definida no primeiro turno.