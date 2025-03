Incêndio destrói carros alegóricos durante desfile de Carnaval na Av. Eliseu de Almeida

No dia 2 de março de 2025, um incêndio atingiu dois carros alegóricos de escolas de samba durante a concentração para os desfiles de Carnaval na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas, evitando que o fogo causasse feridos. Não houve vítimas, mas o incidente causou danos significativos aos carros alegóricos envolvidos.

O incêndio teve início nas proximidades da Vila Sônia, enquanto as escolas de samba se preparavam para as apresentações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a origem do fogo está relacionada à fiação elétrica em um poste da avenida, que acabou atingindo os veículos estacionados no local. As chamas destruíram as estruturas e alegorias dos carros, que faziam parte dos desfiles programados para o dia.

As escolas de samba afetadas foram a Leandro de Itaquera e Unidos de São Miguel, ambas do Grupo Especial de Bairros da União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP). A solidariedade entre as agremiações foi imediata, com várias escolas oferecendo materiais e apoio para a proteção dos carros restantes e a continuidade do evento.

Em nota oficial, a UESP informou que uma reunião emergencial foi realizada com os 12 presidentes das escolas de samba do Grupo Especial de Bairros, onde ficou decidido que apenas um carro alegórico de cada escola será avaliado no quesito Alegoria, de acordo com a escolha das agremiações. A UESP garantiu que nenhuma escola será penalizada no quesito Enredo pela ausência de uma das alegorias.

O Corpo de Bombeiros, em seu comunicado, destacou que a rápida atuação da equipe evitou uma tragédia maior, já que o incêndio foi contido antes de se espalhar para outras áreas da concentração. Um guincho foi enviado ao local para remover os carros danificados, que precisaram ser retirados para análise e reparos.

Apesar do incidente, a programação do Carnaval de 2025, organizada pela UESP, seguiu firme na Avenida Eliseu de Almeida.