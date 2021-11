Inmet emite alerta laranja de chuva intensa e ventos de até 70 km/h na região

Direto da redação

Após dias de calor e sol, uma frente fria se aproxima na região e traz chuva a partir desta quinta-feira (18). Há chance de temporal e risco de alagamento, com “intensa atividade elétrica (muitos raios) e rajadas de vento de até 70 km/h”, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que indica perigo, de chuvas intensas e rajadas de vento para a região.

Nesta quinta e na sexta-feira (19), há chance de chuva em todas as regiões, incluindo Taboão da Serra. Em Taboão, a máxima cai de 28ºC para 22ºC entre os dois dias, a mínima fica entre 19ºC e 17ºC.

No sábado há chances de chuva e tempo nublado com mínima de 14ºC e máxima de 19ºC. Já no domingo, a chuva dá uma trégua, mas, o tempo fica nublado e os termômetros apontam máxima de 21ºC e mínima de 14ºC.