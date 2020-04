Inoar lança álcool em gel em garrafa de água mineral e vai doar parte da produção a hospitais

Por Allan dos Reis, na redação

Com fábrica em Taboão da Serra, a Inoar Cosméticos lança novo álcool em gel 70% como medida para suprir a necessidade do mercado, após aumento do consumo devido à pandemia do novo coronavírus. O produto é utilizado, especialmente, para higienizar as mãos e evitar a proliferação do vírus.

O produto está sendo envasado em frascos de garrafa de água mineral. A Inoar vai doar parte de sua produção aos hospitais do município. Os produtos vão ser vendidos nos canais Alimentar, Farma, Perfumarias e E-commerce.

O álcool com 70% de concentração é eficaz contra vírus e bactérias e a fórmula da Inoar conta ainda com o óleo de argan, que permite a hidratação das mãos. Além disto, e muito importante para as diretrizes da empresa, é 100% vegano, sem ingredientes de origem animal e sem testes em animais.