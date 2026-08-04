Inscrições abertas em Taboão da Serra para curso gratuito de Manutenção de Motos

Direto da redação

Moradores de Taboão da Serra que buscam uma oportunidade de qualificação profissional ou desejam empreender no setor automotivo já podem se inscrever para o curso gratuito de Manutenção de Motos. A formação é fruto de uma parceria entre o Fundo Social Municipal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) e o Fundo Social do Estado de São Paulo.

A iniciativa integra o 26º Ciclo do Programa Caminho da Capacitação, que leva salas de aula móveis e estrutura completa a diversos municípios paulistas por meio de carretas adaptadas.

Aulas práticas e teóricas com certificação

As aulas ocorrerão de 10 a 21 de agosto dentro da unidade móvel do programa, que estará estacionada na Escola de Construção Civil (ECC), localizada no Parque Industrial das Oliveiras.

O curso oferece certificado de conclusão e abrange tanto fundamentos teóricos quanto atividades práticas da mecânica de motocicletas. Para atender a diferentes rotinas, foram disponibilizadas turmas em três horários:

Período Horário das Aulas Manhã 08h às 12h Tarde 13h às 17h Noite 18h às 22h

Incentivo à autonomia e ao mercado de trabalho

A presidente do Fundo Social de Taboão da Serra, Kamila Bogalho, destacou o impacto prático da capacitação para a renda das famílias locais:

“Essa parceria com o Fundo Social do Estado permite aos taboanenses aprender algo novo, de forma prática e dinâmica, abrindo portas no mercado de trabalho e no empreendedorismo. A ação reforça a diretriz da gestão do prefeito Engenheiro Daniel voltada à formação profissional e geração de renda no município.”

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laura Neves, reforçou o convite à população destacando a gratuidade e a estrutura do curso:

“O curso de manutenção de motos é gratuito, oferece certificado e combina teoria e prática. Trata-se de uma oportunidade imperdível de profissionalização na nossa cidade.”

Como se inscrever

Como as vagas são limitadas, os interessados devem procurar os pontos oficiais de atendimento o quanto antes. As inscrições são realizadas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Locais de Inscrição e Atendimento