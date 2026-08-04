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Inscrições abertas em Taboão da Serra para curso gratuito de Manutenção de Motos

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Direto da redação 

Moradores de Taboão da Serra que buscam uma oportunidade de qualificação profissional ou desejam empreender no setor automotivo já podem se inscrever para o curso gratuito de Manutenção de Motos. A formação é fruto de uma parceria entre o Fundo Social Municipal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) e o Fundo Social do Estado de São Paulo.

A iniciativa integra o 26º Ciclo do Programa Caminho da Capacitação, que leva salas de aula móveis e estrutura completa a diversos municípios paulistas por meio de carretas adaptadas.

Aulas práticas e teóricas com certificação

As aulas ocorrerão de 10 a 21 de agosto dentro da unidade móvel do programa, que estará estacionada na Escola de Construção Civil (ECC), localizada no Parque Industrial das Oliveiras.

O curso oferece certificado de conclusão e abrange tanto fundamentos teóricos quanto atividades práticas da mecânica de motocicletas. Para atender a diferentes rotinas, foram disponibilizadas turmas em três horários:

PeríodoHorário das Aulas
Manhã08h às 12h
Tarde13h às 17h
Noite18h às 22h

Incentivo à autonomia e ao mercado de trabalho

A presidente do Fundo Social de Taboão da Serra, Kamila Bogalho, destacou o impacto prático da capacitação para a renda das famílias locais:

“Essa parceria com o Fundo Social do Estado permite aos taboanenses aprender algo novo, de forma prática e dinâmica, abrindo portas no mercado de trabalho e no empreendedorismo. A ação reforça a diretriz da gestão do prefeito Engenheiro Daniel voltada à formação profissional e geração de renda no município.”

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laura Neves, reforçou o convite à população destacando a gratuidade e a estrutura do curso:

“O curso de manutenção de motos é gratuito, oferece certificado e combina teoria e prática. Trata-se de uma oportunidade imperdível de profissionalização na nossa cidade.”

Como se inscrever

Como as vagas são limitadas, os interessados devem procurar os pontos oficiais de atendimento o quanto antes. As inscrições são realizadas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Locais de Inscrição e Atendimento

  • Escola de Construção Civil (ECC)

    • Endereço: Rua Porfírio Herdeiro, 414 – Parque Industrial das Oliveiras

    • Telefone: (11) 4138-1146

  • Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET)

    • Endereço: Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa

    • Telefone: (11) 4788-7888

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