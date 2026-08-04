Taboão da Serra inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos

Direto da redação

A prefeitura de Taboão da Serra deu início à Campanha Nacional de Multivacinação com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

A iniciativa busca elevar as coberturas vacinais na cidade, reduzindo a circulação de vírus e prevenindo complicações, internações e óbitos por doenças imunopreveníveis — como sarampo, rubéola, poliomielite e HPV.

Como funciona a campanha nas UBSs

Durante o período da mobilização, todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis. Os profissionais de saúde farão a avaliação individual da caderneta para aplicar apenas as doses que estiverem em atraso ou que façam parte do esquema vacinal da faixa etária.

De acordo com o secretário de Saúde de Taboão da Serra, Dr. Ailton Bogalho Jr., a participação da população é fundamental:

“Muitas doenças foram controladas e até erradicadas através da vacinação. Por isso, é essencial que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes menores de 15 anos à UBS. Manter a vacinação em dia é uma excelente forma de prevenir doenças e proteger quem a gente ama.”

Documentos obrigatórios

Para vacinar crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis devem apresentar:

Caderneta de vacinação (para conferência das doses pendentes);

Cartão do SUS ;

Documento oficial com foto ;

CPF.

Fique atento às datas: Dia D e encerramento

Início: Segunda-feira, 3 de agosto;

Dia D de mobilização: Sábado, 22 de agosto (com atendimento especial nas UBSs);

Término da campanha: Segunda-feira, 1º de setembro.

Serviço: Onde se vacinar em Taboão da Serra

As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados e pontos facultativos), nas 14 Unidades Básicas de Saúde do município: