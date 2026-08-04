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Taboão da Serra inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos

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Direto da redação 

A prefeitura de Taboão da Serra deu início à Campanha Nacional de Multivacinação com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

A iniciativa busca elevar as coberturas vacinais na cidade, reduzindo a circulação de vírus e prevenindo complicações, internações e óbitos por doenças imunopreveníveis — como sarampo, rubéola, poliomielite e HPV.

Como funciona a campanha nas UBSs

Durante o período da mobilização, todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis. Os profissionais de saúde farão a avaliação individual da caderneta para aplicar apenas as doses que estiverem em atraso ou que façam parte do esquema vacinal da faixa etária.

De acordo com o secretário de Saúde de Taboão da Serra, Dr. Ailton Bogalho Jr., a participação da população é fundamental:

“Muitas doenças foram controladas e até erradicadas através da vacinação. Por isso, é essencial que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes menores de 15 anos à UBS. Manter a vacinação em dia é uma excelente forma de prevenir doenças e proteger quem a gente ama.”

Documentos obrigatórios

Para vacinar crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis devem apresentar:

  • Caderneta de vacinação (para conferência das doses pendentes);

  • Cartão do SUS;

  • Documento oficial com foto;

  • CPF.

Fique atento às datas: Dia D e encerramento

  • Início: Segunda-feira, 3 de agosto;

  • Dia D de mobilização: Sábado, 22 de agosto (com atendimento especial nas UBSs);

  • Término da campanha: Segunda-feira, 1º de setembro.

Serviço: Onde se vacinar em Taboão da Serra

As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados e pontos facultativos), nas 14 Unidades Básicas de Saúde do município:

UBSEndereço
UBS Jardim das MargaridasRua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jd. Margaridas
UBS Jardim RecordRua Imaruí, 47 – Jd. Record
UBS Parque PinheirosAv. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros
UBS Dra. Maria José de AlbuquerqueRua José Mari, 13 – Pq. Assunção
UBS Oliveiras / MarabáRua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras
UBS Santo OnofreRua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara
UBS Sílvio SampaioRua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jd. Silvio Sampaio
UBS Santa CecíliaRua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jd. Santa Cecília
UBS Jd. SuináRua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jd. Suiná
UBS Jd. SaleteRua Constantino Dias Lopes, 181 – Jd. Salete
UBS PanoramaRua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama
UBS Dra. Tania Regina dos Santos AndradeRua Uruguai, 73 – Jd. América
UBS ClementinoRua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino
UBS Parque LagunaRua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Pq. Laguna

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