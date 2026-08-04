Rodízio de veículos é suspenso em São Paulo nesta terça-feira (4) devido à greve da CPTM

Direto da redação

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o Rodízio Municipal de Veículos para automóveis nesta terça-feira (4) em razão da greve dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A medida vale para toda a capital e beneficia os veículos com placas de finais 3 e 4, que poderão circular normalmente nos horários de restrição, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

A decisão foi tomada para reduzir os impactos causados pela paralisação no transporte sobre trilhos, que afeta milhares de passageiros e pode aumentar significativamente o fluxo de veículos nas principais vias da cidade.

Entenda a greve da CPTM

A paralisação envolve trabalhadores das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, representados pelo Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil. O movimento foi aprovado em assembleia após os funcionários cobrarem garantias de emprego e contestarem as mudanças na operação dessas linhas, que passaram por um processo de transferência para a concessionária Trivia Trens e, posteriormente, retornaram temporariamente à administração da CPTM por determinação do Governo do Estado.

Segundo o sindicato, a greve também tem como pauta a defesa da manutenção dos postos de trabalho e a reestatização dos ramais. Já o Governo de São Paulo afirma que acompanha a situação e busca reduzir os impactos aos passageiros.

O que muda para os motoristas

Com a suspensão do rodízio, os automóveis com placas finais 3 e 4 estão liberados para circular durante todo o dia, inclusive nos horários em que normalmente haveria restrição.

Apesar da medida, a Prefeitura informou que as demais restrições de circulação permanecem em vigor. Continuam valendo:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que equipes monitoram o trânsito em todas as regiões da capital e poderão adotar medidas operacionais para melhorar a fluidez e reduzir congestionamentos.

Transporte público segue com reforço

Mesmo com a greve da CPTM, a Prefeitura informou que as faixas exclusivas de ônibus permanecem exclusivas para o transporte coletivo e não serão liberadas para veículos particulares.

A SPTrans reforçou a operação de três linhas de ônibus que atendem as regiões das estações mais afetadas pela paralisação, facilitando a integração com o Metrô e o deslocamento até a área central da cidade. Toda a frota municipal de ônibus segue em circulação, enquanto técnicos monitoram a operação e orientam passageiros nos principais pontos da capital.

A orientação das autoridades é para que a população programe seus deslocamentos com antecedência, acompanhe as atualizações sobre a operação dos trens e considere rotas alternativas, já que a greve pode provocar reflexos no trânsito durante todo o dia.