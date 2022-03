Inscrições abertas para novos cursos da Fábrica de Talentos de Taboão da Serra

Direto da redação, com informações da PMTS

A recém-inaugurada Fábrica de Talentos de Taboão da Serra, programa de capacitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda abriu novas inscrições para cursos das escolas profissionalizantes. Interessados devem se dirigir a unidade que está ofertando a capacitação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, para se inscrever.

A Escola de Construção Civil está com inscrições para o curso de Pequenos Reparos em Edificações – Revestimento. Já a Escola de Gastronomia e Hotelaria, por sua vez, oferta o curso de Pizzas Doces e Salgadas. Ambas as capacitações são oferecidas em parceria com o Sebrae Aqui.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan falou sobre a funcionalidade da Fábrica para a população. “Nossa Fábrica de Talentos já está funcionando a todo o vapor, vários cursos já iniciaram e agora outros vão começar. Nosso público é enorme, atinge desde as pessoas que estão começando e quem deseja fazer seu próprio negócio crescer. A Secretaria de Desenvolvimento está sempre inovando e pensando no empreendedor e no trabalhador”, finalizou.

Para se inscrever, é preciso comparecer na escola onde deseja fazer o curso, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h às 16h30, munido de documento oficial com foto, comprovante de endereço e comprovante de vacinação. Para participar, é necessário ser morador de Taboão da Serra e ter no mínimo 18 anos.

Serviço:

Novos Cursos Fábrica de Talentos

Escola de Construção Civil

Rua Porfírio Herdeiro, 414 A, Jardim das Oliveiras

Telefone: 4786-2593 | 4138-1146

Cursos: Pequenos reparos em edificações – revestimento

Escola de Gastronomia e Hotelaria

Rua Joaquim Faustino Camargo, 108, Jardim São Paulo

Telefone: 4787-3811 | 4787-3764

Cursos: Pizzas doces e salgadas

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Telefone: 4788-7888

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h