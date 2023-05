Inscrições para concurso de professor na rede estadual estão abertas com salários de R$ 3,1 e R$ 5 mil reais

Por Samara Matos, na redação

Já estão abertas as inscrições para concurso público que vai contratar 15 mil professores efetivos para a rede estadual de ensino de São Paulo. A candidatura deve ser feita no site www.vunesp.com.br/SEED2301 até o dia 12 de junho. As provas objetiva e discursiva acontecem em 6 de agosto de 2023. O certame também prevê envio de prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

O candidato deverá escolher qual a sua disciplina de atuação, sendo possível se inscrever em uma ou duas disciplinas, desde que sejam em horários distintos.

As provas acontecem em dois horários, a depender da disciplina de escolha, sendo no período da manhã: artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia. E no período da tarde: ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$60 para duas. Doadores de sangue estão isentos. Estudantes e pessoas de baixa renda podem solicitar a redução da taxa. Ambos os casos necessitam de comprovação prévia, conforme critérios do edital.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar, por ordem de preferência, sete Diretorias de Ensino para fins de ingresso. Caso, após a realização do concurso não haja vagas disponíveis nas Diretorias de Ensino indicadas, o candidato poderá concorrer a uma vaga nas demais Diretorias de Ensino, de acordo com sua classificação.

Vagas e salário

As 15 mil vagas são dívidas em: 10.742 a serem exercidas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 40 horas semanais de trabalho e 4.258 a serem exercidas em Jornada Completa de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 25 horas semanais de trabalho. Os salários iniciais são de R$ 5.000 e R$ 3.125, respectivamente.

Sobre o concurso

O certame será dividido em quatro provas: objetiva, discursiva, prática e de títulos.

A prova objetiva será composta de 30 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático. A prova discursiva será composta de duas questões. relacionadas à temas do Currículo Paulista e metodologia e estrutura de ensino.

A prova prática consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo, com duração de cinco a sete minutos, sendo permitida a utilização de diferentes recursos de mídia, desde que o candidato apareça na imagem durante todo o tempo de gravação.

A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório. O candidato inscrito em disciplinas diferentes deverá entregar títulos para cada disciplina que estiver inscrito. O candidato que não entregar a documentação correspondente aos seus títulos receberá pontuação zero nesta prova, porém, não será eliminado do concurso.

Principais datas

Período de inscrições: 15.05 a 12.06.2023

Solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição: 15 e 16.05.2023

Envio de documentação referente a prova de títulos: 15.05 a 12.06.2023

Envio de videoaula referente a prova prática: 15.05 a 20.07.2023

Aplicação da prova objetiva e discursiva: 06.08.2023

Divulgação do gabarito da prova objetiva: 10.08.2023