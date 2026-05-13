Instituto Visão Geral realiza exames oftalmológicos gratuitos em Taboão da Serra nos dias 26 e 28 de maio; veja como participar

Direto da Redação

Moradores de Taboão da Serra terão acesso a atendimento oftalmológico gratuito nos dias 26 e 28 de maio [terça e quinta-feira], no Parque Linear da Família Olívio Nóbrega, localizado na Rua Helena Moraes de Oliveira, 576, no Parque Pinheiros.

A ação é promovida pelo Instituto Ação Geral, em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra, com o tema “Tratando seus olhos com coração”. O atendimento será realizado por profissionais da área de oftalmologia, com início às 7h, nas duas datas.

“Vamos atender mais de 500 moradores de Taboão da Serra e diminuir a fila de espera nas unidades de saúde. Diversos profissionais estarão atendendendo nesses dois dias”, diz Vanderlei Garrido, do Instituto Ação Geral.

INSCRIÇÃO

Para se inscrever basta CLICAR AQUI e realizar o cadastro. A exigência é que seja morador de Taboão da Serra e tenha o cartão do SUS.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde ocular, oferecendo orientação e atendimento especializado gratuitamente para moradores da região.

SERVIÇO

Atendimento Oftalmológico Especial

26 de maio (terça-feira) e 28 de maio (quinta-feira)

A partir das 7h

Parque Linear da Família Olívio Nóbrega (Rua Helena Moraes de Oliveira, 576 – Parque Pinheiros – Taboão da Serra

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf23lbRTEOFK4mHxeRKcWPMMFzoDg9EqGrRR80YO2vGRPD4og/viewform