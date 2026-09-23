Itapecerica reúne mais de 600 pessoas em encontro com o deputado Dr. Eduardo Nóbrega

Da assessoria

Itapecerica da Serra registrou uma noite de forte movimentação política nesta segunda-feira (21). Mais de 600 pessoas participaram de um encontro com o deputado estadual e candidato à reeleição Dr. Eduardo Nóbrega (MDB), que reuniu moradores e importantes lideranças políticas do município.

Entre os presentes estavam o vice-prefeito Allan Dias, vereadores e representantes de diferentes regiões da cidade. O encontro acontece a poucos dias da eleição e reforça a presença de Nóbrega em Itapecerica da Serra, município que ocupa espaço relevante em sua atuação parlamentar.

Nos últimos anos, Eduardo Nóbrega tem mantido uma relação próxima com a cidade, com destinação de emendas, indicações e articulações junto ao Governo do Estado para viabilizar investimentos em diferentes áreas.

Saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, inclusão e causa animal estão entre os setores contemplados pela atuação do parlamentar no município. Nóbrega também tem participado de discussões sobre projetos estruturantes para a região, como as novas alças de acesso ao Rodoanel, o contorno viário e questões relacionadas à Lei da Guarapiranga.

Durante o encontro, o deputado apresentou parte desse trabalho e falou sobre a continuidade das ações voltadas para Itapecerica da Serra. Lideranças presentes também destacaram a parceria mantida com o parlamentar e os investimentos conquistados para o município durante seu mandato.

A reunião foi marcada por discursos, encontros com moradores e manifestações de apoio ao deputado. Ao final, Nóbrega agradeceu a recepção e reafirmou seu compromisso de manter Itapecerica da Serra entre as cidades atendidas por sua atuação na Assembleia Legislativa.