Prefeitura de Embu das Artes concede reajuste salarial aos servidores

Da assessoria de imprensa

A Prefeitura de Embu das Artes concedeu reajuste de 4,22% aos servidores municipais em 2026, dando continuidade à política de valorização do funcionalismo público e de preservação do poder de compra dos trabalhadores.

A medida foi encaminhada pela Administração Municipal à Câmara Municipal em 11 de setembro e aprovada por meio da Lei Complementar nº 588/2026, garantindo a aplicação do reajuste aos servidores.

O novo índice se soma ao reajuste de 5,13% concedido em 2025, além de recomposições realizadas anteriormente pela Administração Municipal.

Nos últimos anos, o município também adotou medidas de recomposição salarial por meio das Leis Complementares nº 479/2022 e nº 515/2023, dentro de uma política gradual de recuperação e valorização das remunerações do funcionalismo.

A Administração Municipal destaca que qualquer medida relacionada à folha de pagamento precisa ser adotada com responsabilidade, respeitando a legislação, os limites fiscais e a capacidade financeira do município, de forma a garantir os benefícios aos servidores sem comprometer a prestação dos serviços públicos à população.

Para a Prefeitura, os servidores municipais desempenham papel fundamental no funcionamento da cidade e na execução das políticas públicas em áreas como saúde, educação, segurança, assistência social, serviços urbanos e administração.

Com a concessão do reajuste de 2026, a Prefeitura reafirma o compromisso de manter o diálogo e continuar buscando, dentro das possibilidades legais e orçamentárias do município, avanços na valorização dos servidores públicos de Embu das Artes.

Resumo dos reajustes e recomposições recentes:

* 2022: recomposição prevista na Lei Complementar nº 479/2022;

* 2023: nova recomposição por meio da Lei Complementar nº 515/2023;

* 2025: reajuste de 5,13%;

* 2026: reajuste de 4,22%, por meio da Lei Complementar nº 588/2026.