Obras da Linha 4-Amarela interditam duas ruas na Vila Sônia a partir de sábado (26); Francisco Morato segue aberta

Direto da Redação

As ruas Francisco Marson e Osíris Magalhães, na Vila Sônia, serão interditadas a partir de sábado (26) para as obras de extensão da Linha 4-Amarela do Metrô até Taboão da Serra. As mudanças no trânsito foram planejadas pela Motiva Trilhos junto à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e devem permanecer durante o período da obra.

A Avenida Professor Francisco Morato, principal ligação entre São Paulo e Taboão da Serra, não será interditada. Haverá, porém, uma mudança para quem trafega pela avenida no sentido bairro: a conversão à esquerda para a Rua Ministro Heitor Bastos Tigre ficará bloqueada.

Nas duas ruas que serão fechadas, a interdição compreende o trecho entre a Avenida Professor Francisco Morato e a Rua Francisco Santoro. Motoristas que saem do Jardim Monte Kemel com destino ao centro ou à Taboão da Serra poderão usar a Rua Francisco Santoro e a Rua Ministro Heitor Bastos Tigre para acessar a Francisco Morato.

A CET também definiu rotas alternativas para quem segue pela avenida no sentido bairro e precisa entrar no Jardim Monte Kemel. A sinalização será reforçada com placas, faixas, banners e tapumes com iluminação noturna, além de agentes para monitorar o trânsito na região no período inicial.