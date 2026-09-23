Polícia Militar divulga esquema de segurança para os dias da Festa do Peão de Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A Polícia Militar divulgou uma nota sobre o esquema de segurança para a Festa do Peão de Taboão da Serra, que acontece de quinta-feira (24) a domingo (27), no Parque Laguna. Segundo o 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o patrulhamento será intensificado diariamente, das 16h às 4h, nas vias de acesso e no entorno do evento.

“A Polícia Militar concentrará suas ações no patrulhamento ao redor do evento. Vale ressaltar que a segurança interna do recinto estará a cargo dos organizadores”, informou o batalhão na nota.

A operação contará com equipes de radiopatrulhamento, Força Tática e Rocam. A PM também informou que fará fiscalização de motoristas com etilômetros.

A corporação orienta o público a manter celulares e outros objetos de valor guardados ao circular pela região. Em caso de emergência, a população pode procurar uma equipe policial ou ligar para o 190